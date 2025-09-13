Alta Velocità Salerno-Reggio, riunione al Mit sulla nuova Galleria ‘Santomarco’
Rfi e Comuni al lavoro su un programma di opere compensative da presentare entro ottobre
13 Settembre 2025 - 15:10 | Comunicato Stampa
Si è svolta ieri, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una riunione tecnica dedicata alle opere di mitigazione connesse alla realizzazione della nuova Galleria “Santomarco”, infrastruttura chiave della linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.
L’opera, del valore complessivo di 2,1 miliardi di euro, rappresenta uno degli interventi più significativi previsti lungo il tracciato calabrese della futura alta velocità.
Al tavolo Ministero, Rfi e Comuni interessati
All’incontro, presieduto dai tecnici del Ministero, hanno preso parte il Commissario straordinario per l’opera, i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e i delegati dei Comuni direttamente coinvolti dal tracciato della galleria: Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido e San Vincenzo La Costa.
Condivisione e opere compensative
Gli enti locali hanno espresso «grande soddisfazione» per il confronto avviato con il Mit e con Rfi, sottolineando l’importanza del dialogo istituzionale per accompagnare la realizzazione di un’opera di tale portata.
Nel corso della riunione è stato concordato l’avvio di un programma condiviso di opere compensative da definire entro il mese di ottobre, da sottoporre all’attenzione di Rfi e del Ministero.
Un percorso che – come evidenziato dai sindaci – dovrà tenere conto delle esigenze dei territori attraversati dall’infrastruttura, con particolare attenzione alla tutela ambientale, alla viabilità e alle ricadute socio-economiche.