Alta Velocità Salerno-Reggio, riunione al Mit sulla nuova Galleria ‘Santomarco’

Rfi e Comuni al lavoro su un programma di opere compensative da presentare entro ottobre

Si è svolta ieri, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una riunione tecnica dedicata alle opere di mitigazione connesse alla realizzazione della nuova Galleria “Santomarco”, infrastruttura chiave della linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

L’opera, del valore complessivo di 2,1 miliardi di euro, rappresenta uno degli interventi più significativi previsti lungo il tracciato calabrese della futura alta velocità.

Al tavolo Ministero, Rfi e Comuni interessati

All’incontro, presieduto dai tecnici del Ministero, hanno preso parte il Commissario straordinario per l’opera, i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e i delegati dei Comuni direttamente coinvolti dal tracciato della galleria: Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido e San Vincenzo La Costa.

Condivisione e opere compensative

Gli enti locali hanno espresso «grande soddisfazione» per il confronto avviato con il Mit e con Rfi, sottolineando l’importanza del dialogo istituzionale per accompagnare la realizzazione di un’opera di tale portata.

Nel corso della riunione è stato concordato l’avvio di un programma condiviso di opere compensative da definire entro il mese di ottobre, da sottoporre all’attenzione di Rfi e del Ministero.

Un percorso che – come evidenziato dai sindaci – dovrà tenere conto delle esigenze dei territori attraversati dall’infrastruttura, con particolare attenzione alla tutela ambientale, alla viabilità e alle ricadute socio-economiche.