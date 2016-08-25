‘Amatriciana solidale’, chef calabresi organizzano evento in favore delle popolazioni terremotate

La Calabria dimostra vicinanza alle popolazioni terremotate. Con un evento organizzato per domenica 28 agosto a Pizzo Calabro il team di Cooking Soon (collettivo di chef calabresi), preparerà “live” l’amatriciana, il piatto simbolo di Amatrice, uno dei paesi più colpiti dal sisma che ha colpito il centro Italia.

‘L’iniziativa sostenuta dal Comune di Pizzo e dal Centro per la Valorizzazione dell’Agroalimentare Meridionale – è scritto in un comunicato di Cooking Soon – è rivolta ai tanti turisti e cittadini che affollano una delle piazze caratteristiche della costa calabrese, con il proposito di raccogliere fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza in corso. Il piatto di pasta all’amatriciana firmato dai giovani chef sarà venduto con un’offerta libera’.

Gli chef calabresi Caterina Ceraudo, Luca Abbruzzino, Antonio Biafora, Gennaro Di Pace, Emanuele Lecce, Nino Rossi, Emanuele Strigaro e Bruno Tassone prepareranno quindi uno dei piatti più celebri della cucina italiana e simbolo proprio di Amatrice, paese quasi completamente distrutto dal terremoto. ‘Con questo piccolo gesto vogliamo esprimere la nostra vicinanza a chi ha perso tutto con ciò che sappiamo fare’.