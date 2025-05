Zangrillo a Reggio per la Vespucci: ‘Nave più bella del mondo nella terra più bella d’Italia’

La nave scuola Amerigo Vespucci ha fatto tappa a Reggio Calabria, accolta da una grande partecipazione di cittadini e visitatori. Un evento simbolico e di valore, a cui ha preso parte anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

“Dopo l’apertura della Scuola Nazionale di Amministrazione a Reggio Calabria – ha dichiarato Zangrillo – sono di nuovo qui, in questa terra meravigliosa, per un’altra occasione straordinaria: la visita all’Amerigo Vespucci. È la nave più bella del mondo, nella terra più bella d’Italia. Un binomio perfetto per celebrare un’eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia. Questa nave è espressione della creatività, della bellezza, del made in Italy e del sentimento italiano. Una giornata meravigliosa e un’esperienza straordinaria”.

Accanto al ministro, l’on. Francesco Cannizzaro, che ha sottolineato il ruolo del Governo e del partenariato istituzionale nel rendere possibile la tappa calabrese della nave:

“Ringrazio tutto il Governo e in modo particolare il Ministro Zangrillo – ha detto Cannizzaro – che torna a Reggio dopo l’inaugurazione della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, realizzata con il Presidente Occhiuto e con me. Oggi è di nuovo qui per dare il via a questa iniziativa spettacolare, che ha attirato una folla entusiasta. È un momento importante per Reggio, per la Calabria e per il nostro porto. Grazie a chi ha lavorato per rendere tutto questo possibile. È un segnale forte per il futuro della città”.

La tappa della Vespucci rientra nel tour internazionale della nave, simbolo della Marina Militare e dell’eccellenza italiana nel mondo. Reggio Calabria si conferma ancora una volta protagonista di eventi di valore, grazie alla sinergia tra istituzioni nazionali e locali.