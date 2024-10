Amministrazione Falcomatà, riunione in corso: i presenti. Perna vicino alle dimissioni

Ore infuocate per il destino dell'amministrazione Falcomatà. In corso una riunione, ne seguiranno altre

Si sta tenendo in questi minuti la riunione di maggioranza (?) dell’amministrazione Falcomatà. Il punto interrogativo è dovuto all’assenza di una parte importante di quella che è appunto la maggioranza, compreso il Pd e il gruppo in area De Gaetano e Democratici e Progressisti. Entrambi, come riportato ieri su queste pagine, si riuniranno altrove e in altri momenti (il responsabile enti locali del Pd Francesco Boccia sta arrivando in Calabria in queste ore) per capire il da farsi in relazione a quale destino fare prendere all’amministrazione Falcomatà. Non è ancora il momento del De Profundis, di sicuro però si tratta di una situazione delicatissima e dagli scenari imprevedibili.

Le notizie rilevanti rispetto alla serata di ieri sono due. La prima, la presenza di Italia Viva alla riunione di maggioranza che si sta tenendo in un locale in zona San Brunello. Il partito di Renzi, che incredibilmente esprime l’attuale f.f. Brunetti, in un primo momento aveva deciso di non partecipare.

Le insistenze del consigliere comunale Giovanni Latella invece hanno cambiato il quadro. I presenti alla riunione, secondo quanto raccolto da CityNow, sono Giuseppe Falcomatà, il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, Irene Calabrò, Carmelo Versace, Carmelo Romeo, Paolo Brunetti, Giovanni Latella, Deborah Novarro, Rosanna Scopelliti, Massimiliano Merenda, Giuggi Palmenta e Demetrio Delfino. L’assenza di Armando Neri, oramai ex fedelissimo di Falcomatà, conferma che i rapporti tra i due sono ormai arrugginiti.

L’altra notizia delle ultime ore riguarda (e non a caso è tra gli assenti alla riunione di maggioranza) le possibili dimissioni dell’ex vicesindaco Tonino Perna. Come riportato su queste pagine, fonti vicine all’ex vice sindaco assicuravano che nessuna comunicazione era stata fatta su possibili avvicendamenti. Il benservito è avvenuto quindi tramite l’atto ufficiale, un’umiliazione verso chi all’interno dell’amministrazione si elevava rispetto al resto in quanto a spessore culturale ed onestà intellettuale. Sicuramente un modo discutibile da parte del primo cittadino, uno dei tanti che nelle ultime ore ha irritato buona parte della maggioranza. Perna così, deluso e amareggiato, sembrerebbe pronto a dimettersi.

Tra gli esponenti politici (al momento pochi) che difendono la condotta del sindaco Falcomatà c’è Articolo Uno, in particolare nella figura del segretario Alex Tripodi. “Nonostante il metodo poco condivisibile, preferiamo evitare scossoni all’interno della maggioranza”, questo il pensiero raccolto da CityNow da fonti vicine ad Articolo Uno.