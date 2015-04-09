Amy.The Girl behind the Name. La vita di Amy Winehouse diventa un film

di Maria Carmela Di Marte – “Non credo che diventerò famosa. Non penso che riuscirei a gestire il successo. Probabilmente impazzirei”. È questa una delle frasi presenti nel film-documentario diretto dal regista britannico Asif Kapadia – già autore del documentario sulla vita del pilota francese Senna- intitolato semplicemente “Amy”, che racconta la vita della cantante Amy Winehouse prematuramente scomparsa all’età di 27 anni nel 2011.

Il film uscirà il 3 luglio nel Regno Unito, e grazie al consenso dei familiari della cantante ci restituisce aspetti inediti della sua vita – attraverso video, interviste ufficiali ed immagini private.

Il titolo completo del film è “Amy: The Girl behind the Name”, e lo scopo del regista è quello di far capire agli spettatori cosa si celava sotto il personaggio. Il film, attraverso la voce della protagonista, vuole raccontare la strepitosa artista che è stata, ma anche la persona divertente e gentile che non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere.

In attesa del film, è stato diffuso il trailer di un minuto e mezzo che mostra una Winehouse inedita: una bambina spensierata prima ed una donna passionale in seguito, piena di voglia di vivere e che ha vissuto personalmente ogni singola esperienza raccontata nelle sue canzoni. Nel documentario afferma infatti: Non scrivo nulla che non abbia a che fare personalmente con me. Senza provarlo sulla mia pelle so che non lo racconterei nel modo giusto”.

Per guardare il trailer clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=A97-pQJD6Hw