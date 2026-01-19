Al PalaCalafiore una Viola solida e autorevole vince contro Brindisi nella prima di ritorno – FOTO

Difesa intensa, break decisivo nel secondo quarto e gestione del match: Maresca MVP e sesta vittoria consecutiva per i neroarancio

La Redel Viola è uscita a pieni voti dall’esame di maturità che ha dato inizio al girone di ritorno di Serie B Interregionale. Al PalaCalafiore i neroarancio, dopo una gara controllata dal secondo quarto e vinta con autorità, hanno avuto la meglio di una Dinamo Basket Brindisi mai doma e all’altezza del match di cartello.

Una vittoria corale (5 i giocatori stasera in doppia cifra) da parte di gruppo, quello allenato da coach Cadeo, sempre più solido e che anche stasera, con la sesta vittoria consecutiva, ha trovato nell’intensità in difesa l’arma per mandare all’aria i progetti corsari dei brindisini, ed ha concretizzato bene in attacco con i vari Laquintana, Fernandez e uno strepitoso Maresca (MVP della serata col 60% da 3 e il 100% dal resto del campo).

I biancazzurri allenati da coach Cristofaro si sono presentati in riva allo Stretto con tante armi per pungere dal perimetro e in transizione, e una difesa zona che non ha però arginato l’estro e la varietà di soluzioni (benissimo Fiusco e Agbordabi dalla “panchina”) che ha mostrato l’attacco neroarancio.

La partita

Brindisi parte con grande aggressività e difesa a zona, la Viola risponde a uomo in un primo quarto equilibrato e fatto di iniziative individuali e tiri dalla lunga distanza. Marini al 5’ frana sul capitano avversario Pulli, commette il terzo fallo ed esce di gara, ma è Maresca a spezzare l’equilibrio con un contropiede e una tripla che valgono il primo strappo sul 16-13. La Dinamo non ci sta e risponde con l’orgoglio e la classe di Gonzales, Di Ianni e Sapiega. chiudendo la prima frazione in vantaggio sul 22-23.

Nel secondo quarto la Redel cambia passo. Clark accelera con due canestri dalla media e dall’arco, Laquintana e Laganà danno energia e qualità. La pressione difensiva sale, da una palla rubata di capitan Fernandez nasce il contropiede del +15, 51-36, prima che Sapiega chiuda il primo tempo dalla lunetta sul 51-37.

Dopo l’intervallo Brindisi prova a riaprire la gara spingendo in transizione e cercando soluzioni perimetrali, ma la difesa neroarancio resta compatta, concede poco e forza tiri difficili. Le percentuali dei pugliesi calano e la Viola scappa fino al 59-41. Maresca continua a colpire con continuità dalla media e dall’arco, mentre la Dinamo trova un break con Cissè e Gonzales (migliore dei suoi con 22 punti, 7 rimbalzi e 2 assist), avvicinandosi fino al 67-57.

Brindisi ha carattere e classe da vendere e non cede un millimetro sul parquet di Pentimele, ma perde per strada due protagonisti per raggiunto limite di falli, il capitano Pulli e l’ottimo giovane Cissè (16 punti e 7 rimbalzi), cresciuto durante la partita. Anche Laquintana per la Viola viene espulso per doppio tecnico, ma coach Cadeo sfrutta bene le rotazioni e Maresca taglia le gambe ad ogni tentativo di rimonta brindisino.

L’ultima sua tripla sigla la sesta vittoria consecutiva della Viola con il punteggio di 96-77.