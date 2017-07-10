Ancelotti a Cosenza. Sarà cittadino onorario di Lago

Carlo Ancelotti tornerà in provincia di Cosenza per ricevere le chiavi della cittadina di Lago. Il legame tra il tecnico italiano più titolato al mondo e il paese calabrese era già saltato agli onori delle cronache quando mandò in tilt le strade del borgo l’1 maggio 2016. Adesso il colpo di scena.

«L’Amministrazione Comunale conferirà al più grande allenatore del mondo, Carlo Ancelotti, la cittadinanza onoraria del Comune di Lago – si legge in una nota – Per questo storico evento sono in programma grandi festeggiamenti alla presenza di tantissime autorità, calciatori e società sportive calabresi, organi di stampa. Nel corso della serata ci saranno tante eccellenze calabresi, spettacoli musicali e un grande spettacolo pirotecnico. Inoltre verranno proclamati ambasciatori del comune di Lago nel mondo gli illustri concittadini Celestino e Pino Posteraro, eccellenze laghitane».