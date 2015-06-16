Anche 8 pizzaioli reggini partecipano al guinness word record
Otto pizzaioli di Reggio hanno partecipato al record della pizza più lunga del mondo a Rende, che ha superato il precedente primato di 1141 metri ottenuto in Spagna
16 Giugno 2015 - 18:00 | di Vincenzo Comi
Il 14 giugno 2015 a Rende si è stabilito il guinness word record la pizza più lunga del mondo con 1299,60 mt, battendo il precedente record di 1141 mt ottenuto in Spagna.
Tra i partecipanti e organizzatori anche 8 pizzaioli Reggini Maurizio Polimeni, vicepresidente dell’associazione pizzaioli, titolare pizzeria pub LP26 Antonio Ventura, presidente associazione pizzaioli calabresi, titolare del ristorante pizzeria Windy Hill Rocco Crea, pizzaiolo ristorante pizzeria panorama, Giovanni Gabugliese, pizzaiolo antica scilla, Ivan De Felice, titolare buongustaio, Francesco Corsaro, pizzaiolo da Seby Bruno Scordo e Pino Daniele, pizzaiolo Alta Mare.
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