Calabria al centro del cinema internazionale. E’ in lavorazione ‘Trust’, una mini serie Tv sul rapimento di Paul Getty III che andrà in onda sul Networks Fx. Del cast farà parte anche l’attore reggino Saverio Malara, reduce da diversi successi professionali. Dal premio ‘Vincenzo Crocitti’ ai ruoli in diverse serie tv (tra tutte ‘Solo‘, andata in onda su Canale 5), l’attore si sta confermando a livelli nazionali e non solo, come nel caso della produzione internazionale attualmente in lavorazione.

Regista della serie ‘Trust’ è il premio Oscar Danny Boyle (statuetta vinta grazie a ‘The Millionaire’), celebre al grande pubblico anche per ‘Trainspotting’, film manifesto di una generazione. A interpretare J. Paul Getty è Donald Sutherland, attore dalla lunghissima carriera, ricca di soddisfazioni.

Il regista britannico è anche produttore esecutivo (insieme a Christian Colson e allo sceneggiatore Simon Beaufoy) dei dieci episodi la cui produzione è partita nei mesi scorsi, con riprese previste anche a Roma e Londra oltre che in Calabria. La storia di ‘Trust’ seguirà la costruzione della fortuna della famiglia Getty, e i suoi rovesci, a partire dal rapimento del nipote del tycoon, John Paul Getty III, avvenuto a Roma nel 1973.

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