Il duo reggino Biovoid nei Paesi Bassi: concerto a Maarn per la première di ‘NR. 5664’

Il respiro internazionale dei Biovoid continua ad espandersi. Dopo i riconoscimenti ottenuti nel 2025 al 79° Festival Internazionale del Cinema di Salerno ed il prestigioso premio conquistato all’AIAFF (The Hague Global Cinema Festival) con il videoclip del brano Invincible, il duo reggino composto da Massimiliano Guida e Domenico Giordano è sempre più proiettato verso palcoscenici europei. Un percorso artistico in continua ascesa che ha da ultimo aggiunto un nuovo ed importante successo, portandoli dritti nel cuore dei Paesi Bassi.

Il brano per il cortometraggio olandese

Il brano originale I Pray and Obey – composto in esclusiva per la colonna sonora del cortometraggio dal titolo “NR. 5664” – ha caratterizzato il progetto cinematografico olandese guidato dalla regista Tracey van Eijk, già destinato ad essere adattato per un vero e proprio film.

L’opera porta sullo schermo una vicenda intensa e toccante: la vera storia di Willem Treels, il barbiere di Maarsbergen interpretato da Andrew Vandaele, che nel 1944 si rifiutò di servire un ufficiale nazista delle SS, andando incontro a un tragico destino e deportato nel campo di prigionia proprio con il numero 5664.

La première al Raadhuis Maarn

Ma se la collaborazione anche in ambito cinematografico rappresenta di per sé un grande traguardo, è stato l’evento celebrato lo scorso 23 ottobre a sublimare il percorso creativo.

In occasione della première, i Biovoid si sono esibiti all’interno della suggestiva cornice del Raadhuis Maarn, lo storico municipio locale.

Domenico alla chitarra e Massimiliano alla voce hanno regalato all’intera platea una esibizione intensa ed inedita. Il duo ha infatti proposto una coinvolgente performance acustica, riadattando per l’occasione una selezione dei propri brani con un ritorno all’essenza della loro produzione trasversale e ricercata, capace di mantenere anche dal vivo espressività ed intensità sonora.

L’atmosfera densa di significato ed il ricordo di Willem Treels ha trasportato il pubblico in un vero e proprio viaggio attraverso la musica e le emozioni. Un successo che conferma ancora una volta come la musica dei Biovoid sappia conquistare risultati importanti anche oltre i confini nazionali.