Dopo lo scrittore Roberto Saviano, che ha definito Mimmo Lucano un sindaco rivoluzionario, e il sindaco di Barcellona, Ada Colau, nella giornata di ieri anche un altro personaggio famoso, questa volta del mondo musicale, ha fatto visita in quello che ormai è conosciuto da tutto il mondo come il ‘paese dell’accoglienza e di tradizioni antiche‘, Riace.

Le parole di Pelù su Lucano e sul modello Riace

Le parole del cantante toscano, questa volta sono ancora più forti. “Mimmo Lucano è il sindaco più rock and roll della storia”. Il leader dei Litfiba aggiunge “è un dato di fatto che questo territorio e la sua cittadinanza stiano creando un caso mondiale di accoglienza fattiva e possibile. Entro termini estremamente legali e umanitari”.

Alla domanda ‘perchè Riace deve diventare patrimonio dell’umanità’ Piero Pelù risponde: “Ben venga questo progetto, anzi dovrebbe essere depositato per essere esportato in tutto il mondo. Riace è un esempio per tutti”.

Il messaggio di Pelù sulla pagina Facebook

Infine nella pagina FB dell’artista si legge “RIACE è l’esperimento di accoglienza umana più riuscito e concreto degli ultimi 20 anni: grazie ai famigerati 35€ per i profughi sono stati costruiti e funzionano per l’economia di TUTTA LA COMUNITÀ : laboratori e negozi, stalle e parco per animali da allevamento, arnie per api, restaurato il vecchio borgo in decadenza per farne un albergo diffuso, un grande frantoio comunale e ricreato un tessutosociale che era svanito dopo le nostre emigrazioni all’estero.

Per questo Riace ed il suo sindaco MIMMO LUCANO sono scomodi e vengono boicottati dal sistema che non li sostiene più, perché stanno dimostrando al mondo che quello che è diverso e viene strumentalizzato per far paura è in realtà un valore aggiunto per crescere tutti, italiani e stranieri insieme. Se credi che il diverso sia da cancellare, tu spera solo di non dover emigrare.

#stoconriace

#storock

QUI IL VIDEO MESSAGGIO DI PIERO PELU’