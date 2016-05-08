Anche a Reggio Calabria fa tappa il tour di ING Challenge

Smart City, innovazione e valorizzazione del territorio al centro della tappa reggina del percorso formativo sull'imprenditoria digitale, con contest finale e premio H-FARM

Il tour di ING Challenge dopo aver toccato le città di Torino e Firenze, si sposta a Reggio Calabria, dove saremo ospitati dal Contamination Lab dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il tema: Smart City, innovazione e valorizzazione del territorio

Il tema che verrà affrontato sarà “Smart City: innovazione e valorizzazione del territorio”.

Con Smart City si intende una città che, attraverso la tecnologia, riesce a gestire in modo intelligente ed innovativo il proprio background multidisciplinare con l’obiettivo di migliorare il benessere degli individui e delle comunità in cui vivono. Abbiamo deciso di focalizzarci sull’aspetto della valorizzazione e della sostenibilità del territorio, cercando così soluzioni alle sfide della nostra vita urbana di tutti i giorni.

ING Challenge è un percorso formativo in tour che tocca diverse città italiane, con l’obiettivo di avvicinare e sensibilizzare studenti e non solo verso i temi legati all’imprenditoria digitale.

Si tratta di un’occasione di incontro unica per entrare in contatto con gli attori che stanno trasformando gli scenari economici, mettendosi in gioco per diventarne parte attiva attraverso la presentazione dei propri progetti durante il contest “The Challenge”.

Il bootcamp H-FARM per il progetto vincitore

Il progetto vincitore di questa tappa parteciperà a ING Challenge Bootcamp: 2 giorni di training e mentorship presso il campus di H-FARM, dove avrà la possibilità di essere seguito dallo staff del programma di accelerazione di H-FARM, di ricevere feedback sul proprio progetto e fare un pitch all’investment committee.

Hai un progetto in questo ambito? Candidalo qui entro martedì 10 maggio.

PROGRAMMA

11:00 Welcome

11:15 Digital Landscape

11:45 Startup Experience

12:15 The Challenge

13:30 Aperitivo e networking

Per maggiori informazioni: info@ingchallenge.it

QUANDOMartedì 17 maggio 2016 dalle 11:00 alle 14:30 (CEST) – Aggiungi al calendarioDOVEContamination Lab Reggio Calabria – Salita Melissari – Lotto D, Piano -2 Università Mediterranea di Reggio Calabria, 89124 Reggio Calabria