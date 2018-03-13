Dopo la straordinaria impresa della Juventus nel tempio di Wembley, vittoria sul Tottenham e qualificazione ai quarti di finale di Champions, questa sera tocca alla Roma di De Francesco compiere la seconda impresa. Si gioca all’Olimpico il match che per i giallorossi vale tantissimo, nel contesto di una stagione che si sta cercando di raddrizzare, dopo un lungo periodo di difficoltà.

I giallorossi, che in campionato hanno vinto le ultime due gare, quella al S. Paolo con il Napoli e la settimana dopo con il Torino, partono con lo svantaggio di una sola rete, per il risultato maturato in occasione della partita di andata persa appunto contro lo Shakhtar Donetsk.

Appuntamento, quindi, da non perdere e da godersi all’Hostaria dei Campi che è pronta ad accogliere i propri clienti con un buona pizza e schermi visibili per tutto il locale.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003.