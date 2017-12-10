Niente da fare per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel Campionato di Serie B Unica. I ragazzi di mister Chirumbolo vanno ko anche contro il Modica non riuscendo a smuovere la classifica. Gli iblei di Benassi si impongono con il punteggio di 0-3 facendo valere maggiore esperienza e furbizia.

Prova ancora una volta volenterosa per Morelli e compagni, ma che non basta per ottenere almeno un set contro il Modica. La Tonno Callipo recrimina soprattutto per il terzo set nel quale era partita forte portandosi avanti anche di 5-6 punti, ma nella parte centrale i ragazzi di mister Chirumbolo hanno depauperato il vantaggio accumulato lasciando campo aperto agli ospiti. Per la cronaca il tecnico lametino ha schierato Morelli al palleggio, Barbera opposto, Palmieri e Paradiso al centro, Salmena e Sorrenti in posto, Torchia libero (il secondo libero della SuperLega in campo da titolare questa sera).

Nel corso della partita Chirumbolo ha provato più volte a ruotare lo schieramento inserendo i vari Raffaele e Montesanti al posto di Salmena e Morelli. Modica si è schierata con Bocchieri in regia, Incatasciato opposto, Modica e Pappalardo al centro, Di Pasquale e Genovese di banda, Assenza libero.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – US VOLLEY MODICA 0-3 (17-25, 18-25, 21-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Montesanti, Cugliari, Raffaele, Morelli, Vivona, Palmieri, Salmena, Sorrenti, Barbera, Paradiso, Bonanno, Torchia (L). Allenatore: Chirumbolo

US VOLLEY MODICA: Turlà, Corridori, Bocchieri, Battaglia, Incatasciato, Pappalardo, Melilli, Di Pasquale, Vitanza, Modica, Genovese, Assenza (L). Allenatore: Benassi

ARBITRI: Cupello e Braile

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