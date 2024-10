Andràtuttobene: successo per l’iniziativa di CityNow. Le ‘opere d’arte’ dei piccoli reggini – FOTO

Ha avuto un grande seguito l’iniziativa di CityNow.it di pubblicare le foto dei reggini che hanno sposato l’iniziativa #andràtuttobene.

Ringraziamo i lettori per l’entusiasmo e la positività che ci hanno trasmesso attraverso le “opere d’arte” dipinte dai più piccoli e immortalate in foto che rimarranno certamente come un raggio di sole in un tempo grigio, quello del coronavirus.