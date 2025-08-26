Sunsetland, all’Arena dello Stretto arriva Andrea Damante

DJ, produttore musicale, influencer e personaggio televisivo, Andrea Damante ha avuto l’onore di aprire i live di artisti del calibro di Bob Sinclar, Nervo, Vinai, Serebro e molti altri

Domenica 31 agosto, alle 19:30, il Sunsetland all’Arena dello Stretto accoglie la performance di Andrea Damante. Oggi, invece, protagonista è il local Lightning DJ.

Andrea Damante: DJ, produttore musicale e influencer

DJ, produttore musicale, influencer e personaggio televisivo, Andrea Damante ha avuto l’onore di aprire i live di artisti del calibro di Bob Sinclar, Nervo, Vinai, Serebro e molti altri.

Da produttore, Damante ha ottenuto un grande successo con il suo primo disco d’oro, Follow My Pamp. Dal 2017 ha collezionato oltre 500 show in tutta Europa, esibendosi in eventi come Tomorrowland, Dream Village Festival, Red Valley Festival, Cavo Paradiso, Amnesia, SuperParadise.

Nell’ottobre 2023 ha condiviso il palco con DJ Snake e Tiësto per due show esclusivi allo ZOUK di Las Vegas, dove nel 2024 è stato resident act.

Il 2024 è stato segnato dall’uscita del singolo Turn Me On, in collaborazione con Gabry Ponte, pubblicato su Cr2 Records.

Leggi anche

Sunsetland: tramonti e musica per la rigenerazione urbana

Il Sunsetland, ogni giorno e sino al 21 settembre all’Arena dello Stretto, valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto.

Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.

Lightning DJ celebra il tramonto reggino

Domenica 31 agosto l’Arena dello Stretto accoglie la performance di Andrea Damante, mentre l’odierno tramonto, alle ore 19:30, è celebrato dal local Lightning DJ.