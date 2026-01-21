Aneurisma dell’aorta toraco-addominale: al GOM di Reggio eseguito con successo un complesso trattamento

Il paziente non ha avuto complicanze ed è stato dimesso al proprio domicilio in buone condizioni di salute

Di recente, la U.O.C. Chirurgia Vascolare del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha eseguito con successo un trattamento di elevata complessità su un paziente con un voluminoso aneurisma toraco-addominale (7 cm di diametro).

L’aneurisma toracico è stato trattato con un approccio endovascolare, mediante il posizionamento di endoprotesi; successivamente, è stata posizionata un’endoprotesi ramificata per i vasi viscerali ed una terza endoprotesi aorto-bisiliaca. Il decorso post-operatorio è stato ottimale: il paziente non ha avuto complicanze ed è stato dimesso al proprio domicilio in buone condizioni di salute.

Collaborazione multidisciplinare per un trattamento di alta complessità

Il complesso trattamento è stato eseguito con successo grazie alla collaborazione multidisciplinare dei chirurghi della U.O.C. Chirurgia Vascolare, diretta dal dr. Pietro Volpe, e del personale della U.O.S.D. Terapia Intensiva Post-Operatoria, guidata dal dr. Massimo Caracciolo.

L’aneurisma toraco-addominale: patologia complessa e rara

L’aneurisma dell’aorta toraco-addominale rappresenta una patologia rara ma con prognosi molto seria; la patologia richiede un trattamento altamente specialistico a causa del coinvolgimento di tutta l’aorta e dei rami viscerali che da essa originano, che è necessario preservare.

Tecniche endovascolari avanzate per una maggiore sicurezza del paziente

Le tecniche endovascolari avanzate consentono di trattare tali patologie complesse, che altrimenti prevederebbero un trattamento chirurgico tradizionale, gravato da un elevato tasso di mortalità e da lunghi tempi di degenza in terapia intensiva.

