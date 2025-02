Reggio, l’ex assessore Angela Martino saluta il Pd e passa a Sinistra Italiana: ‘Scelta di cuore’

L’ex assessore alle Attività Produttive di Reggio Calabria Angela Martino ha ufficializzato il suo passaggio dal Partito Democratico a Sinistra Italiana, definendo questa scelta come “un nuovo inizio, che è in perfetta continuità con i valori e le idee politiche che mi hanno sempre animata”.

Martino, rimasta fuori dalla nuova squadra di governo cittadino dopo il rimpasto di giunta operato dal sindaco Giuseppe Falcomatà nel gennaio 2024, ha deciso di aderire a un progetto politico più vicino ai principi della sinistra radicale. La sua scelta è motivata dalla volontà di portare avanti battaglie per la giustizia sociale, l’equità e i diritti dei lavoratori.

‘Ritengo che il momento che sta attraversando il paese richieda scelte chiare e precisi. Dopo l’esperienza molto positiva delle elezioni europee, ritengo Sinistra Italia in grado di offrire questa prospettiva.

Il nostro territorio, per quanti passi in avanti abbia fatto, ha necessità di ulteriore crescita su questo fronte. E’ una scelta di cuore, dopo l’esperienza nel Partito Democratico, nel quale mi sono sempre mossa per le mozioni più a sinistra. Una scelta di maturità e in continuità’, le sue parole.