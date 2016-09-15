Anime Nere arriva nei salotti degli italiani su Rai 3

Anime Nere è la storia di tre fratelli calabresi, Luciano, Rocco e Luigi. Quest’ultimo, il più piccolo dei tre, è un trafficante internazionale di droga, mentre Rocco, milanese d’adozione, è un imprenditore grazie ai soldi sporchi di Luigi. C’è poi Luciano, il maggiore, che si culla ancora nell’idea di una Calabria preindustriale.

Poche righe per descrivere una delle pellicole italiane, girate tra Africo, in provincia di Reggio Calabria, e la Lombardia, che racconta storie e intrecci di ‘ndrangheta, in un vortice senza speranza.

Anime Nere, film di Francesco Munzi ti sporca la coscienza. Tratto dall’omonimo romanzo di Gioacchino Criaco, scrittore calabrese, arriverà nei salotti degli italiani su Rai 3 venerdì 23 settembre alle 21.05.