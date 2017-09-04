La società neroarancio ha raggiunto un accordo di media partnership con l'emittente: in esclusiva la radiocronaca di tutte le partite

La Met Extra Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto un accordo di Media Partnership con l’emittente radiofonica Antenna Febea, la quale avrà in esclusiva i diritti per la trasmissione radiofonica di tutte le partite del campionato neroarancio. Un progetto condiviso dalla società e dall’editore dell’emittente Giuseppe Marra che avrà come unico obiettivo quello di offrire ai tifosi reggini una sempre più ampia informazione in merito a tutte le news provenienti dal “mondo Viola”.

Antenna Febea, ascoltabile in FM dalle frequenze 100.3- 100.6- 107 in Calabria e Sicilia, ed in streaming tramite il sito www.antennafebea.it e l’app Tune In, curerà tramite il giornalista Federico Minniti e grazie all’ausilio dell’Ufficio Stampa della società la radiocronaca delle gare interne ed esterne della Viola Reggio Calabria. L’emittente inoltre confermerà nel proprio palinsesto un format quotidiano dedicato al club neroarancio con continui approfondimenti su tutto il campionato di A2.