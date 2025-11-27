Antonello Scagliola: un nuovo incarico che celebra la passione per lo sport e la scuola

La Calabria si veste di orgoglio: Antonello Scagliola, da sempre volto del Comitato Paralimpico Italiano Regionale, è stato nominato componente della Commissione Nazionale Scuola. Una carica che si aggiunge al suo ruolo di presidente del CIP Calabria, riconfermato con entusiasmo lo scorso aprile.

Scagliola, reggino di nascita, guida il Comitato Paralimpico regionale con energia e determinazione, contribuendo al successo di eventi come il 33° Campionato Italiano Indoor Para‑Archery la prima tappa del Giro d’Italia and bike e molte altre manifestazioni, non ultime l’organizzazione di Open day e di Campus con l’ INAIL, e promuovendo iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. La sua capacità di unire istituzioni, atleti e cittadini ha trasformato l’impossibile in realtà, facendo della Calabria un modello di inclusione sportiva.

Ora, la sua esperienza e la sua visione si estenderanno alla Commissione Nazionale Scuola, dove potrà mettere a frutto la stessa passione per l’inclusività e la formazione dei giovani. “Un futuro più equo si costruisce con lo sport e l’educazione”, ha dichiarato Scagliola, ringraziando i colleghi del CIP Calabria e le autorità regionali per il sostegno continuo.

Il presidente Scagliola, ha ringraziato per la fiducia accordata il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Nazionale, Marco Giunio De Santis.

Ha, inoltre, tenuto a ringraziare tutti i componenti della squadra del Cip Calabria “perché senza di loro, e senza i loro risultati, non si sarebbe mai potuto raggiungere questo obiettivo straordinario “.

Espressioni di solidarietà sono arrivati da tutta la classe politica regionale provinciale e cittadina a dimostrazione della sinergia creatasi in questi anni. Il vice presidente CI Calabria, Giovanni Giarmoleo, ha espresso la sua soddisfazione per la nomina, sottolineando come la presenza di Scagliola nella Commissione Nazionale Scuola rafforzi ulteriormente il legame tra sport paralimpico e sistema educativo, aprendo nuove prospettive di crescita per gli studenti calabresi.

Con questo nuovo ruolo, Antonello Scagliola conferma il suo impegno a favore della comunità, dimostrando che la dedizione e la passione possono davvero fare la differenza. Un esempio luminoso per tutti gli amatori dello sport e della scuola, che ora si uniscono sotto la stessa bandiera di eccellenza e inclusione.