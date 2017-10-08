Iginio Massari ospite dell'APAR a Reggio: visita al museo e seminario alla Sala Calipari su passato, presente e futuro della pasticceria italiana

Il Maestro dei Maestri, il pasticcere italiano più noto al Mondo, fondatore dell’Accademia Maestri Pasticceri, consigliere del Relais Dessert, vincitore di oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, personaggio di Sky, ieri, dopo una visita al museo nazionale guidata dal professore Pasquale Amato che ha incantato il maestro ed i pasticceri dell’APAR raccontando la storia dei Bronzi di Riace descrivendo le principali bellezze di Reggio, ė stato il protagonista, presso la Sala Calipari del palazzo della regione, con il tema “Passato presente e futuro della pasticceria italiana” con un bellissimo discorso sull’importanza dallo studio e conoscenza delle materie prime e della tradizione da proporre con innovazione, raccomandando ai ragazzi la conoscenza delle lingue straniere ormai necessaria in un mondo cosi globalizzato.

Grandissima la risposta del pubblico accorso numeroso ad ascoltare il seminario ma soprattutto Reggio Calabria protagonista con APAR che guidata dal suo presidente Angelo Musolino conferma il suo ruolo di protagonista sulla scena nazionale pronta ad affrontare nuove sfide ed a promuovere collaborazione e confronto, perchè lo dice anche Massari.