Aperte le iscrizioni al corso gratuito per arbitri di calcio
L'Associazione Italiana Arbitri di Reggio Calabria apre le iscrizioni al corso gratuito per ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni
30 Marzo 2017 - 12:56 | di Federica Geria
L’Associazione Italiana Arbitri sezione di Reggio Calabria comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per arbitri di calcio per i raggazzi/e dai 15 ai 35 anni di età.
Il corso, totalmente gratuito, permetterà agli iscritti una volta terminato il percorso formativo, di partecipare agli esami per diventare ufficialmente un arbitro di calcio.
La partecipazione al corso, tra i tanti vantaggi, da diritto ad un credito formativo scolastico. Diventando arbitro inoltre si entrerà in possesso della tessera FIGC con ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia e a si avrà anche un rimborso economico per ogni partita arbitrata.
Diventa anche tu arbitro di calcio! Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017, in sede in Via Nino Bixio, 14. Tutte le altre informazioni le trovate sul nostro sito www.aiareggiocalabria.it o chiamando lo 0965.899868.
Per info: www.aiareggiocalabria.it, su facebook aiareggiocalabria o chiama 0965.899868 dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:30.
“Un conto è parlare di tori, un altro è stare nell’arena”.
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