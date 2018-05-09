Aperte le iscrizioni per il corso per preparatore fisico di basket
La Fip Calabria apre le pre-iscrizioni al corso per Preparatore Fisico di Base: 48 ore tra lezioni pratiche ed e-learning dal primo giugno al 31 luglio 2018
09 Maggio 2018 - 15:19 | di Eva Curatola
Tempo di formazione per il basket di Calabria.
Sono aperte anche le pre-iscrizioni per il corso Preparatore Fisico di Base, qualifica che consente di essere iscritto a referto come Preparatore fisico fino alla serie B maschile e serie A2 femminile.
Chi saranno i nuovi Preparatori Fisici del basket di Calabria? Lo scopriremo presto.
Il corso per Preparatore Fisico di Base è organizzato dalla Fip Calabria e il modulo di pre-iscrizione va inviato alla e-mail presidente@calabria.fip.it.
Il corso si svolgerà dal primo giugno 2018 al 31 luglio 2018.
Si svolgeranno lezioni pratiche e di e-learning per un totale di 48 ore di lezione.
I requisiti per partecipare al corso sono i seguenti:
Avere compiuto la maggiore età, essere idonei fisicamente alla pratica sportiva della pallacanestro ed aver versato la quota di partecipazione presente all’interno del seguente modello web http://www.fip.it/public/16/732/preparatore%20fisico%202018.pdf.
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