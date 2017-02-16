Aperto l’asilo nido ‘Il Piccolo Principe’ di Gebbione – FOTO

Questa mattina a Gebbione si è svolta l’inaugurazione d’apertura del “Piccolo Principe”, un asilo nido comunale con strutture completamente rinnovate, arredi a norma, ambienti riscaldati d’inverno e freschi d’estate, giochi interattivi, lettini per il riposo, cucina per la preparazione dei pasti con prodotti freschi a chilometro zero, a base di frutta e verdura di stagione, progetti sul territorio con le famiglie, laboratori, feste e open day con il coinvolgimento dei nonni, spazi esterni arredati con giostrine sicure, aperte anche la domenica ai bimbi del quartiere, e tanto altro.

Un giorno importante dunque per Reggio Calabria, che fino a qualche tempo fa non disponeva di alcun asilo comunale. Durante l’inaugurazione il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha infatti affermato con orgoglio: “Quando la mia amministrazione si è insediata, 2 anni fa, nella nostra città c’erano zero asili comunali. Oggi ce ne sono tre”.

“In bocca al lupo agli insegnanti, ai genitori e ai nostri piccoli concittadini!

“.