Aperto l’asilo nido ‘Il Piccolo Principe’ di Gebbione – FOTO
Strutture rinnovate, cucina con prodotti a chilometro zero e spazi esterni aperti anche la domenica: a Gebbione apre il nido comunale Il Piccolo Principe
16 Febbraio 2017 - 16:16 | di Federica Geria
Questa mattina a Gebbione si è svolta l’inaugurazione d’apertura del “Piccolo Principe”, un asilo nido comunale con strutture completamente rinnovate, arredi a norma, ambienti riscaldati d’inverno e freschi d’estate, giochi interattivi, lettini per il riposo, cucina per la preparazione dei pasti con prodotti freschi a chilometro zero, a base di frutta e verdura di stagione, progetti sul territorio con le famiglie, laboratori, feste e open day con il coinvolgimento dei nonni, spazi esterni arredati con giostrine sicure, aperte anche la domenica ai bimbi del quartiere, e tanto altro.
Un giorno importante dunque per Reggio Calabria, che fino a qualche tempo fa non disponeva di alcun asilo comunale. Durante l’inaugurazione il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha infatti affermato con orgoglio: “Quando la mia amministrazione si è insediata, 2 anni fa, nella nostra città c’erano zero asili comunali. Oggi ce ne sono tre”.
“In bocca al lupo agli insegnanti, ai genitori e ai nostri piccoli concittadini!
“.
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