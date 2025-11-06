Appalti truccati in Sicilia, la società Stretto di Messina: ‘Il Ponte non è coinvolto’

In relazione ad alcune affermazioni riportate dai media sull’indagine in corso per appalti legati alla sanità in Sicilia, la Stretto di Messina precisa di non essere a conoscenza di alcun coinvolgimento diretto o indiretto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Sostegno alla magistratura e alle Forze di Polizia

Contestualmente, la società esprime massimo sostegno e attenzione alle iniziative della Magistratura e delle Forze di Polizia, volte a prevenire e debellare qualsiasi tipo di ingerenza della criminalità nelle operazioni di realizzazione dell’opera.

“Il compito affidato alla Stretto di Messina dal Parlamento e dal Governo è di realizzare il Ponte nella massima trasparenza e legalità, nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità delle opere.”

Legalità e protocolli di sicurezza

La continua e preventiva attività delle autorità inquirenti consente di operare in un contesto di piena sicurezza. Con anticipo sull’avvio della fase esecutiva, saranno sottoscritti Protocolli di legalità, in conformità alla normativa di riferimento, con l’obiettivo di evitare ogni potenziale forma d’infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.