Il presidente dell’associazione culturale Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria Giuseppe Livoti, in occasione del ritorno del Premio Muse domenica 29 ottobre che inaugurerà il nuovo anno sociale Muse 2017/2018 con la consegna del riconoscimento a Mariella Milani giornalista e volto della Rai, invita i creativi calabresi nella giornata di lunedi 30 ottobre alle ore 10 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria a partecipare alla presentazione del Progetto Crafters 2.0 per la promozione e la tutela del Made in Italy.

Cos’è Crafters 2.0 e chi lo ha ideato

Crafters 2.0 nasce per volontà di Mariella Milani, autorevole esperta del giornalismo di moda in Italia, per oltre 30 anni volto e voce del TG2 e di Umberto Macchi, con un’esperienza trentennale nel settore finanziario, tra i massimi esperti nazionali di comunicazione digital e social. Mariella Milani e Umberto Macchi lanciano una nuova sfida per valorizzare le eccellenze italiane nel mondo, perché l’Italia oggi ha bisogno di ripartire dall’artigianato e da prodotti belli e ben fatti fuori dall’omologazione – ricorda Livoti-.

E la Calabria intera è terra di creatività che ha le sue solide basi nella Magna Grecia e nel mito. L’appello è rivolto dunque a chi da anni opera nel campo dell’arte, della moda, del design dei vari generi artistici compreso l’artigianato d’eccellenza che spesso non trovano spazi adeguati o filoni giusti per un sicuro inserimento nel mondo – dell’arte autentica-, che un tempo rendeva grande la nostra Italia nel mondo.

L’incontro al Liceo Volta di Reggio Calabria

L’appuntamento volutamente si svolgerà presso il noto Liceo Scientifico “Volta”, nota scuola reggina e vero e proprio centro d’eccellenza formativo guidato dall’attenta ed instancabile dirigente Mariella Palazzolo, creando così un momento fruitivo all’interno di una scuola – agenzia formativa per le nuove generazioni, probabili creativi del domani facendoli confrontare con affermati comunicatori.

L’evento vedrà i saluti del prof. Giuseppe Livoti – presidente Muse, della dirigente prof. Mariella Palazzolo ed insieme alla Milani ci sarà la partecipazione di Eliana Trentalancia personalità che opera nel settore delle relazioni pubbliche svolgendo la sua attività professionale all’interno delle principali agenzie e consulente specializzata nell’elaborazione e gestione di strategie e progetti di comunicazione legati al settore dei prodotti ad alto contenuto di immagine (moda, accessori, gioielli, design) e per oltre 15 anni Docente al “Master di Relazioni Pubbliche” presso l’Istituto Europeo di Design (IED) – Milano.

Crafters 2.0 ha un obiettivo preciso: riscoprire la creatività, l’etica e la trasparenza della filiera produttiva che ha reso grande il Made in Italy nel mondo. Gli artigiani sono la spina dorsale di un mondo di gente perbene che rischia di essere inghiottito dal potere dei grandi gruppi del lusso.