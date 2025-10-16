Villa, l’appello di Raffaele: ‘Sono stato rapito e picchiato. Poteva succedere a chiunque…’ – VIDEO

E’ il messaggio di Raffaele Giordano, ragazzo rapito nei pressi della stazione di Villa San Giovanni da due tunisini che fortunatamente è riuscito a scappare allertando immediatamente le Forze dell’Ordine.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era appena arrivato a Villa San Giovanni con un autobus e si stava recando alla biglietteria per acquistare un biglietto. Proprio in quel momento due aggressori lo avrebbero avvicinato, intimandogli di seguirli.

“Nonostante sia molto difficile per me, ho deciso di raccontare ciò che mi è successo. Domenica sono stato rapito, portato di forza in un hotel abbandonato, picchiato e derubato. Fortunatamente sono riuscito a scappare e ho potuto dare l’allarme. Non voglio entrare nei dettagli, ne ho già parlato nelle sedi opportune. Faccio questo video con l’angoscia nel cuore. Nonostante uno dei due ragazzi sia stato catturato, l’altro è a piede libero. E’ importante, oggi più che mai, denunciare, condividere e informare in modo che tutti possano sapere e prevenire. Quello che è successo a me sarebbe potuto succedere a chiunque con un finale diverso dal mio. Grazie a tutti per il supporto”.