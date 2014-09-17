Approda nei principali teatri “Italianesi”, la nuova produzione targata Scena Verticale. GUARDA IL VIDEO!
Lo spettacolo di Saverio La Ruina sulla condizione degli italiani internati nei campi di prigionia albanesi arriva nei teatri, tra Pieve Santo Stefano e San Benedetto del Tronto
17 Settembre 2014 - 12:22 | di Redazione
Approda nei principali teatri “Italianesi”, la nuova produzione targata Scena Verticale, Una storia toccante, che gravita intorno alla dolorosa condizione degli italiani internati nei campi di prigionia albanesi, diretto e interpretato da Saverio La Ruina, già acclamato protagonista delle pluripremiate opere teatrali Dissonorata e La borto.
Mentre proseguono i lavori in vista del debutto del nuovo progetto di Saverio La Ruina ecco dove sarà la compagnia teatrale nei prossimi giorni:SETTEMBRE 2014venerdì 19ITALIANESIPieve Santo Stefano (AR) – Premio Pieve 2014sabato 20ITALIANESISan Benedetto del Tronto (AP) – Teatri Invisibilivenerdì 26DISSONORATASalerno – Per Voce SolaContinua nei prossimi mesi anche la tournée del nuovo spettacolo di Dario De LucaVà pensiero che io ancora ti copro le spalle———————-
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