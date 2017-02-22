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Approvata rateizzazione Tari 2017

La Giunta di Reggio Calabria approva il pagamento a rate dell'acconto Tari 2017: quattro scadenze, il 20 di ogni mese da aprile a luglio

22 Febbraio 2017 - 18:15 | di Vincenzo Comi

Rateizzazione della Tari 2017 approvata dal Comune di Reggio Calabria

«Quando piove divido il mio ombrello, se non ho l’ombrello, divido la pioggia. Oggi l’Amministrazione comunale divide l’ombrello con i cittadini prevedendo per il versamento dell’acconto TARI 2017 la possibilità di rateizzare in quattro rate l’importo fissato, ammontante al 60% di quello fatturato per l’anno 2016». Commenta cosi l’Assessore alle Finanze del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò l’approvazione in Giunta della Delibera che determina il numero di rate, le scadenze e la riscossione per il versamento delle rate d’acconto della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2017.

Le quattro rate da aprile a luglio

Le scadenze deliberate dalla Giunta comunale, su proposta dell’Assessore Calabró e del Dirigente del Settore Demetrio Barreca, hanno fissato per il giorno 20 di ogni mensilità, a partire da aprile e fino a luglio, la possibilità di corrispondere il dovuto incidendo al minimo sul bilancio familiare,  «sempre tenendo conto – ha spiegato l’Assessore – delle difficoltà economiche degli utenti che hanno purtroppo determinato una sorte di evasione da sopravvivenza, per la quale si rende necessario un intervento dell’amministrazione volto all’opportunità di dilazionare i pagamenti».

«L’Amministrazione comunale – ha aggiunto Calabrò – non si è dimostrata inerte all’appello rivolto in primis dalle associazioni dei consumatori, con le quali è stato sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla condivisione di termini e modalità di determinazione tariffaria, nonché di programmazione della futura fatturazione».

«La delibera – ha spiegato ancora l’Assessore Calabrò – ha tenuto conto delle esigenze, rappresentate al Tavolo di lavoro tecnico consumeristico istituito dall’Assessorato e riunitosi lo scorso 17 febbraio, di ridurre al minimo l’aggravio di spesa per gli utenti con la previsione di maggiori rate per l’acconto e di mantenere inalterato il costo del servizio».

«Il saldo della tariffa – ha dichiarato ancora l’Assessore – sarà corrisposto in tre rate a partire da ottobre a novembre ed in tale occasione sarà possibile fruire delle agevolazioni previste con la delibera di Giunta già approvata a dicembre dello scorso anno a favore delle famiglie numerose e con soggetti svantaggiati e per gli utenti che conferiscono in isola ecologica».

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