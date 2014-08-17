Arasì: una sferzata di pura energia in una piazza gremita per i Gemelli Diversi

Piazza gremita fino all'ultimo posto per i Gemelli Diversi: tra grandi successi, processione e fuochi, la festa dell'Assunta di Arasì conquista giovani e famiglie

Una sferzata di pura energia in una piazza gremita fino all’ultimo posto: i Gemelli Diversi incantano Arasi e i tantissimi giovani presenti al concerto.

Tutti a cantare e ballare insieme a loro i tantissimi successi che hanno fatto la fortuna del gruppo in questi anni, da” Musica”, a” Mary” , a “Tu Corri”, fino ad una delle ultime hit : “Per Farti Sorridere”.Anche una struggente preghiera in musica nel loro repertorio, dedicata al padre di uno dei Gemelli scomparso recentemente, ha emozionato tutti quanti.

Un mix di canzoni che hanno risvegliato i ricordi dei tantissimi presenti e un dj set della bravissima Kyra Kole, che ha riscaldato l’atmosfera con brani dance che hanno fatto vibrare le corde dei tanti giovani infiammando la piazza del paese.

Alla fine, insomma, tutti entusiasmati da un bellissimo concerto durato più di due ore.

Prima del concerto una partecipata ed emozionante processione in onore della Madonna dell’ Assunta che si è protratta fino al tramonto, ha caratterizzato il pomeriggio del paese.

A chiudere la nottata di questa festa dell’Assunta di Arasi, uno straordinario spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Schiavone che ha reso magica una festa che si conferma bella e prestigiosa e piena di tradizionali atmosfere.

Il bilancio di questa festa per il comitato feste è senz’altro positivo e colloca questo evento tra i più belli e suggestivi del panorama calabrese.