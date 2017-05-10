Arcigay I Due Mari RC aderisce alla Giornata Internazionale contro l’Omofobia

Insieme ad Agedo Reggio Calabria l'associazione porta in strada il 20 maggio lo slogan Io sono anche noi, per la visibilità e i diritti

Il 17 Maggio ricorre la Giornata Internazionale contro l’Omofobia, data istituita dall’Unione Europea nel 2007, celebrata sin dal 2004 a livello mondiale, in ricordo della cancellazione dell’orientamento sessuale omosessuale dalla lista delle malattie mentali ad opera dell’OMS (DSM V).

Dal 2010 Arcigay I Due Mari RC aderisce a tale ricorrenza, coinvolgendo la città in azioni di sensibilizzazione, informazione ed evidenza della comunità LGBTIQ*. Negli anni gli eventi organizzati sono stati differenti ed hanno messo in evidenza varie tematiche (omofobia interiorizzata, inclusione sociale, diritti civili ecc ecc) fino all’anno appena trascorso, che ha visto tra gli ospiti di tale ricorrenza la Senatrice On. Monica Cirinnà.



In collaborazione con A.ge.d.o. Reggio Calabria (associazione di genitori,parenti e amici di persone LGBTIQ*, attiva sul territorio reggino dal 2015) quest’anno abbiamo deciso di prendere posizione rispetto alla Responsabilità Civile di ognuno di noi, nel territorio in cui operiamo, in prima persona e con la propria faccia; azione che nasce da una profonda consapevolezza della propria realtà ed identità e che oggi vogliamo chiamare Visibilità. Così come Agedo che promuove azioni volte a sensibilizzare non solo le famiglie, ma la nostra intera comunità, verso tutto ciò che è inclusione e contro ogni forma di discriminazione possibile.



Lo slogan che infatti risuonerà nelle strade di Reggio Calabria sabato 20 maggio p.v. sarà: IO SONO ANCHE NOI.