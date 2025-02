Arcigay “I Due Mari” sostiene Reggio Calabria Capitale della Cultura 2027

Arcigay “I Due Mari” di Reggio Calabria esprime il proprio sostegno incondizionato alla candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2027. Questa opportunità rappresenta un momento fondamentale per valorizzare il patrimonio culturale di una città che si propone come un faro di innovazione, inclusione e sostenibilità nel cuore del Mediterraneo.

Il dossier “Cuore del Mediterraneo” è un progetto ambizioso che mira a creare un mosaico di esperienze culturali, connettendo diverse realtà territoriali e attivando azioni concrete per uno sviluppo sostenibile.

Il supporto di Arcigay RC alla candidatura si concretizza attraverso l’iniziativa “Una comunità in mostra”, pensata per coinvolgere attivamente le persone LGBTQIA+ nella programmazione culturale. Maggiori dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale:

➡️ capitaledellacultura.reggiocal.it

Arcigay RC si impegna a collaborare con le istituzioni locali, le associazioni culturali e la cittadinanza, affinché la cultura di Reggio Calabria rifletta la pluralità delle sue voci. La diversità è una ricchezza, e il progetto “Cuore del Mediterraneo” si allinea perfettamente con i valori di inclusione e partecipazione promossi dall’associazione.

“Sostenere le iniziative che promuovono la pluralità del patrimonio sociale e culturale è essenziale per costruire una comunità più coesa e aperta. La cultura può abbattere barriere e favorire il dialogo, creando un ambiente accogliente per tutti”, sottolinea l’associazione.

Michela Calabrò, Presidente di Arcigay RC, ha dichiarato:

“Reggio Calabria, con il suo straordinario patrimonio storico e culturale, ha il potenziale per diventare un modello di riferimento per altre città. Inclusione e sostenibilità possono andare di pari passo con la valorizzazione delle tradizioni locali e delle innovazioni contemporanee. Una Capitale della Cultura deve garantire spazi di visibilità e partecipazione per tutte le comunità, in particolare per quelle spesso marginalizzate”.