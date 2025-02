Reggio Capitale della Cultura 2027, Al Bano: ‘Voto e sostengo la candidatura’

Anche Al Bano sostiene Reggio Calabria Capitale della Cultura 2027. Il noto cantante pugliese, attraverso un video, ha assicurato il proprio sostengo.

“La Calabria secondo me è la sorella della Puglia, dove vivo io. Spendere due parole per me è la cosa più naturale che posso fare. Basta leggere su internet la grande e meravigliosa storia che contiene, l’altro giorno leggevo parole di Versace, che si riferiva ad una profonda storia, fatta di radici.

Reggio Calabria candidata a Capitale della Cultura 2027, io voto e propongo questa candidatura. Amo tutto il sud e in particolare le città che ho conosciuto da vicino”, ha concluso Al Bano.

Leggi anche

Non è il primo attestato d’affetto di Al Bano verso Reggio Calabria. Nel settembre 2023, in occasione di un concerto tenutosi in riva allo Stretto, aveva fatto visita ai Bronzi di Riace.

«I Bronzi di Riace? Sono straordinari. Mi emozionano, resisteranno nell’infinità del tempo per rappresentare la bellezza. È sempre un’emozione venire in Calabria, ci sono venuto diverse volte e non solo per cantare», le sue parole.