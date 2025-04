L’Agenzia Regionale per l’Energia della Calabria (AREC) è realtà, la soddisfazione di De Nisi

Il consigliere regionale Francesco De Nisi esprime grande soddisfazione per l’approvazione della legge regionale che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Energia della Calabria (Arec).

«Un passo fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la gestione ottimale delle risorse energetiche nel nostro territorio – afferma De Nisi -. La legge rappresenta una risposta concreta alle sfide energetiche del futuro e consolida il ruolo della Regione Calabria nella gestione e promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Con l’istituzione di Arec, la Calabria avrà uno strumento operativo e autonomo, in grado di svolgere una serie di funzioni cruciali per la gestione dell’energia, con impatti positivi sull’ambiente, sull’economia e sulla qualità della vita dei calabresi».

Funzioni principali di AREC

De Nisi, evidenzia ancora che «la legge è il frutto di un lungo lavoro e di un impegno costante nella promozione di politiche energetiche responsabili e innovative per la nostra Regione. Arec non solo avrà il compito di gestire e monitorare le risorse energetiche, ma sarà anche un supporto concreto per i cittadini, gli enti locali e le imprese che desiderano intraprendere la via della sostenibilità».

Tra le funzioni principali di Arec, «evidenziamo l’esercizio e il controllo degli impianti termici sul territorio – puntualizza ancora il consigliere regionale –, il miglioramento dell’efficienza energetica, la promozione delle comunità energetiche rinnovabili, il supporto tecnico per la programmazione e pianificazione energetica regionale, nonché la gestione dei progetti comunitari in materia di energia e mobilità sostenibile. Arec, inoltre, si occuperà di sensibilizzare e formare la cittadinanza sui temi legati all’energia, all’ambiente e alla sostenibilità».

Il ruolo centrale di AREC nella gestione delle compensazioni

Evidenziando una delle principali novità della legge, De Nisi sottolinea il «ruolo centrale che l’Arec avrà nella coordinazione delle convenzioni tra i comuni, le società produttrici di energia e la stessa Regione, per regolare le compensazioni spettanti al territorio e ai cittadini. L’Arec garantirà che le compensazioni siano destinate a opere pubbliche o servizi pubblici, assicurando che i benefici derivanti dalla produzione di energia siano condivisi equamente con le comunità locali, contribuendo così al miglioramento del territorio e al benessere dei cittadini calabresi».

Un ente dedicato alla transizione ecologica della Calabria

Non solo, ma «grazie a questa legge – insiste De Nisi -, la Calabria avrà finalmente un ente dedicato che saprà coordinare in modo efficace e autonomo tutte le azioni relative al settore energetico, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere l’uso delle energie rinnovabili”, sottolinea De Nisi.

“Sono convinto che Arec sarà un punto di riferimento non solo per la Regione, ma anche per l’intero Sud Italia, dimostrando come un uso intelligente e sostenibile delle risorse possa essere il motore di un futuro prospero e rispettoso dell’ambiente».

Un impegno per il futuro energetico della Calabria

Con la costituzione di Arec, infatti, la Regione Calabria rafforza ulteriormente il proprio impegno per un futuro energetico più verde, sicuro e in linea con gli obiettivi europei e nazionali di transizione ecologica.

Concludendo, De Nisi esprime la propria «soddisfazione per i risultati ottenuti e per il cammino intrapreso verso una Calabria più sostenibile e resiliente, con l’auspicio che l’Agenzia possa essere un modello di efficienza e innovazione per tutto il Paese».