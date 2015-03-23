Ariano International Film Festival: aperto il bando di concorso della rassegna cinematografica

Sei sezioni in gara e un premio dedicato al cibo: aperto il bando della terza edizione, iscrizioni entro il 30 aprile 2015

L’Ariano International Film Festival è una rassegna cinematografica alla sua terza edizione che si occupa di promuovere la cultura cinematografica italiana e internazionale, sensibilizzando e incentivando l’opinione pubblica al valore artistico del cinema.

Alle soglie della terza edizione si è aperto ufficialmente il bando di concorso per le sei sezioni in gara a tema libero: lungometraggi, documentari, cortometraggi, animazione, serie web e cortometraggi scuola.

Novità di quest’anno è un ulteriore premio intitolato “CIAK SI MANGIA” per documentari e cortometraggi, che ha come tema il cibo nella sua variegata declinazione valoriale e socio-culturale.

Le modalità di partecipazione al bando, come per le scorse edizioni, anche per quest’anno rimangono invariate. Per tanto, al bando possono partecipare le opere realizzate dopo il 1 gennaio 2013 e possono essere inviate per via telematica oltre che per posta entro il 30 aprile 2015.

Le opere saranno valutate da una giuria di professionisti del settore cinematografico, e i vincitori avranno un riconoscimento in danaro.

Per info e iscrizione, si consulti il sito www.arianofilmfestival.com