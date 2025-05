Reggio, colpo ai Labate. Ignazzitto e il ‘campiamo noi e lasciamo campare loro’: ‘Manca il coraggio’. E sui rom…

Ci sono due aspetti significativi che emergono dall’operazione ‘Monastero‘ di questa mattina che ha portato all’arresto dei vertici della cosca Labate. Ad evidenziare e a porre all’attenzione della stampa le due considerazioni, il dott. Walter Ignazzitto, sostituto procuratore di Reggio Calabria.

“Da evidenziare in primis la capacità evocativa che ancora hanno alcuni nomi in determinati territori nel reggino. Nel 2025 questo dato sorprende, stupisce e rammarica. Ancora in alcuni quartieri manca il coraggio da parte degli imprenditori di denunciare, nonostante dalle intercettazioni emerga la consapevolezza che i rappresentanti delle cosche hanno paura delle denunce. Una volta non temevano le denunce, oggi invece le temono ma nonostante tutto non ci si accosta alla polizia per formulare denunce”.