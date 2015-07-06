Arriva EMind: Contest d’Arte e Workshops

Reggio saluta finalmente l’arrivo di “EMind” ( Elettronica-Mente): Contest d’Arte, Workshops, Contamin-Azioni, Cibo, Yoga, Musica, Filosofia. “Pensare fuori dagli schemi” – “Fluire liberamente”- “ Trascendere la Logica”. L’avvento dell’Elettronica non è stato storicamente non solo un cambio radicale nella tecnologia ma anche nell’ambito Artistico e nel modo stesso di pensare fino a partorire un vero e proprio modo d’essere.

E’ attorno a questo aspetto che EMind si sviluppa e promuove attività che coinvolgono figure illustri di Calabria e Sicilia con lo scopo di offrire nuovi strumenti interpretativi culturali per leggere la realtà che ci sta attorno in ogni sua espressione e liberare soprattutto spazi mentali da preconcetti, stereotipi, rigore.



Dal mattino alla notte di Sabato 11, in collaborazione con “La Gilda degli Artisti” , “If Invisible Were Visible” , RTFM Messina, Sos Beni Culturali, Foramal E20 e Libreria Universalia si potrà studiare ,divenendone soggetti attivi,alcune affascinanti discipline come : Body Percussion, Arte digitale, Produzione di Musica Elettronica, Sintesi analogica modulare, Pitagorismo ed Orfismo, Nada Yoga ( Yoga del Suono) , PIttura.



“THINK FLOYD” è il nome del Contest artistico che inviterà i partecipanti ad esprimersi in modo estemporaneo nella propria disciplina sul concetto di “Pensare Fluido” svincolando l’Arte da canoni prestabiliti per consegnarla alla naturale libertà espressiva dello spirito.

Un evento unico nel suo genere per la città che vuole creare un precedente importante per tracciare un percorso allargato e partecipato di realtà artistiche e culturali che orbitano attorno alla sperimentazione ed alla contemporaneità.