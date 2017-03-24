Arriva la nuova banconota da 50 Euro

Il prossimo 4 Aprile entrerà in circolazione la banconota da 50 Euro serie Europa, il quarto taglio della nuova serie.

Come noto la serie Europa è dotata di elementi di sicurezza innovativi e avanzati, che offrono una maggiore protezione dalle falsificazioni; alcuni di essi, in particolare, sono facilmente riconoscibili anche dal comune cittadino attraverso il metodo del “toccare, guardare e muovere”. Vale la pena di sottolineare che il biglietto da 50 euro rappresenta circa il 45% del totale dei biglietti attualmente in circolazione.

Le caratteristiche della banconota saranno illustrate alla Stampa il 31 Marzo 2017 alle ore 10.30, presso il Salone della Banca d’Italia Filiale di Reggio di Calabria Corso Giuseppe Garibaldi, 162.

Dal 4 al 6 Aprile 2017 anche nel pomeriggio – dalle ore 16.00 alle 19.00 – e sabato 7 Aprile 2017- dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 – verrà istituito un punto informativo presso la Filiale per la cittadinanza.