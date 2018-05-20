La novità PescAria porta il mare in tavola con piatti semplici e gustosi: cucina locale a km zero, pizza e proposte senza glutine

Voglia di mare, ma anche voglia di mangiare bene ed in un locale confortevole e dalla buona cucina. Un mix che l’Hostaria dei campi garantisce, insieme alle tante novità che continua a proporre.

L’ultima è quella della PescAria che dà il benvenuto alla bella stagione con il menù a base di pesce. Piatti semplici e gustosi che porteranno il mare in tavola. Venite a provare #PescAriaDeiCampi e fateci sapere cosa ne pensate!”

L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766