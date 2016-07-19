Arriva per il V anno consecutivo la speciale Sagra dei Frutti di Mare

Arriva per il Quinto anno consecutivo la speciale Sagra dei Frutti di Mare ideata e organizzata da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica.

L’idea della sagra

L’iniziativa, richiamando la terminologia antica di “sagra” che deriva dal latino “sacrum” non è correlata ad un avvenimento religioso ma vuole in qualche modo promuovere prodotti enogastronomici locali, unendo diversi aspetti del piacere sensoriale: vista mozzafiato, cibo degli dei, musica che fa vibrare l’anima.

Una serata da non perdere

venerdì 22 luglio 2016 ore 21 Cala delle Feluche

Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

Il menu e la musica della serata

Per iniziare la serata con un brindisi, la cantina Russo e Longo offrirà un assaggio della sua R01 vino spumante extra dry bianco vinificato con uve Igt Calabria. Il menu si comporrà di un primo, un secondo, una pepata di cozze centrale al tavolo fino ad esaurimento, acqua e vino bianco della casa ed un sorbetto al limone digestivo per concludere. Il tutto sarà accompagnato dalla voce fresca e penetrante di Manuela Romeo e dalla fisarmonica di Vittorio Romeo, che ci condurranno verso ricordi dimenticati in un Dèjà vu di emozioni.

I Prezzi diversificati in base alla sistemazione, tutti comodamente seduti e serviti al tavolo:

In Privè € 25

In Sala € 20

In spiaggia € 18

Obbligatoria la prenotazione

Sito web: www.caladellefeluche.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CaladellefelucheChianalea/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1004990516258434/

Cell 329/9893032 334/1227461 anche su whatsapp