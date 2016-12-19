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Arrivano gli omini pan di zenzero personalizzati: ecco come ordinarli

Un biscotto per dire Buon Natale, Ti Amo o Mi Manchi: a Reggio gli omini di pan di zenzero personalizzati di Rita La Piana

19 Dicembre 2016 - 13:58 | di Federica Geria

Omino di pan di zenzero personalizzato di Rita La Piana, Dolce Stil Food, a Reggio Calabria

Il Natale si avvicina sempre più e la ricerca dei regali diventa sempre più frenetica. Oggi vogliamo proporvi un simpaticissimo pensierino, dolce, unico e profumato!

Non sempre si trova il giusto biglietto per l’occasione e a volte si vedono sempre i soliti, quindi perché non dirlo con un biscotto?

Gli omini di pan di zenzero arrivano a Reggio Calabria

Arrivano a Reggio Calabria gli omini di pan di zenzero completamente personalizzabili con diversi messaggi, forme e colori. I Gingerbread sono i biscotti di Natale per eccellenza, il simbolo che fa subito festa, simpatico e dolce, che può essere adornato con stelline, alberelli, e tanto altro.

A proporci questo esclusivo regalo è la reggina Rita La Piana, appassionata di dolci e cucina, e fondatrice della pagina Dolce Stil Food – Storie di una ragazza dai facili dolciumi, spazio in cui troviamo le sue storie e passioni, tante ricette di dolci, spezzate a volte da una pizzico di salato. Ricette sue e ricette provate da chi ha la sua stessa passione, il tutto accompagnato da una forte dose di buon umore e tanta felicità.

Come ordinare i Gingerbread personalizzati

Dei gustosi Gingerbread rigorosamente homemade, da mangiare oppure esporre, impastati e infornati proprio da Rita, che lancia questa esclusiva idea regalo sulla sua pagina Facebook così:

“Questo Natale dillo con un biscotto: ordina il tuo omino di pan di zenzero con messaggio personalizzato, che sia un Buon Natale, un Ti Amo o un Mi Manchi, lo crei tu!”

Per ordini inviare un messaggi privato alla pagina Dolce Stil Food

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