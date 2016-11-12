Arrivano nuove giostre alla Villa Comunale

Un'altalena doppia e una struttura con scivolo per i bambini da due a otto anni: il progetto di FIDAPA e Inner Wheel amplia l'area giochi della Villa Comunale

Il progetto “Insieme per la Villa Comunale” promosso da FIDAPA e Inner Wheel, che si è avvalso del fondamentale contributo economico di cittadini, aziende e attività commerciali, si arricchisce grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura e alla Legalità della provincia di Reggio Calabria su iniziativa del Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo.

Si ricorda che nei mesi di aprile e maggio del corrente anno si sono tenuti due spettacoli presso il teatro Francesco Cilea rientranti nel cartellone degli eventi degli Stati generali della Cultura promossi dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria il cui ricavato di 9.117,00 euro è stato destinato al progetto “Insieme per la Villa Comunale”.

La Presidente della FIDAPA Bruna Siviglia, la Presidente Pia Romeo e la Past President Anna Briante dell’Inner Wheel di Reggio Calabria sono liete di comunicare l’avvenuta disponibilità di tale contributo che permetterà entro Natale di implementare l’area giochi già esistente.

Le nuove giostre per i bambini da due a otto anni

La responsabile del progetto Mimma Germanò comunica che le nuove giostre sono mirate a soddisfare la richiesta dei piccoli fruitori dell’area. Sarà aggiunta un’altalena doppia e una struttura composta da arrampicata, scivolo e pedana dedicate ai bimbi dai due agli otto anni, un pannello interattivo fruibile anche da bambini diversamente abili e un cestino porta rifiuti per la raccolta differenziata. Si rammenta che tali strutture saranno video sorvegliate come le precedenti.

L’integrazione del progetto è stata accolta dall’Amministrazione della città Metropolitana che ribadisce il suo impegno, su richiesta della FIDAPA e Inner Wheel, a garantire la sicurezza e la pulizia dell’area che fa felici tante famiglie e bambini.

Il sopralluogo e la pulitura del busto

Questa mattina in presenza anche del Vice Sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro si è svolto presso la Villa Comunale Unberto I il sopralluogo per l’implementazione , la Presidente della Fidapa Reggio Calabria Bruna Siviglia comunica anche che a breve su sua richiesta e grazie alla gratuita disponibilità della Dott.ssa Anna Arcudi nota Restauratrice reggina si effettuerà il lavoro di pulitura del busto del Domenico Tripepi, si ringrazia anche la Dott.ssa Schiavone della Soprintendenza per la fattiva collaborazione.