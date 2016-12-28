In arrivo un’ondata di gelo: Capodanno sotto la neve?
Dal 29 dicembre fino a Capodanno freddo secco e intenso in gran parte del Sud: gli esperti escludono il ripetersi della neve di due anni fa
28 Dicembre 2016 - 12:58 | di Redazione
È prevista per domani 29 dicembre fino al giorno di Capodanno una vera e propria ondata di gelo.
Gli esperti assicurano che non si ripeterà il fenomeno di due anni fa, quando tra 30 e 31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015 la neve cadeva abbondante su gran parte del Sud.
L’ondata di gelo arriverà dai Balcani, e colpirà in modo più diretto la Grecia e la Turchia, con abbondanti nevicate sull’Egeo fin sulle spiagge.
Temperature in ribasso, con freddo secco, quindi, ma intenso soprattutto in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nelle zone interne di Lazio e Campania.
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