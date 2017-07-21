Fino al 29 ottobre al MACA di Acri 50 opere tra scatole luminose, sculture sonore e robot, da Victor Vasarely a Brian Eno

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 29 Ottobre 2017 ad Acri in provincia di Cosenza, si svolge presso il MACA – Museo Arte Contemporanea Acri, la mostra dal titolo: “Arte Interattiva. Lo spettatore in gioco: Dall’azione dell’occhio all’interazione robotica. Curatrice della mostra è Monica Bonollo.

Si tratta di una rassegna dedicata al mondo dell’Arte Interattiva, che coinvolge sia artisti pionieri degli anni Sessanta, sia artisti più recenti. In questa rassegna si mette in evidenza la relazione fra l’opera d’arte e lo spettatore, usando anche le tecnologie più innovative.

Le 50 opere in mostra

In mostra, possiamo ammirare 50 opere di importanti artisti italiani ed europei: si parte da Victor Vasarely a Brian Eno, passando per Julio Le Parc, Davide Boriani, Gruppo MID, Peter Vogel, per terminare con Ale Guzzetti. Tra gli artisti che espongono in mostra troviamo: Antonio Barrese, Victor Vasarely, Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Yvaral, Joel Stein, Manfredo Massironi, Dario Perez Flores, Paolo Scirpa, Eros Bonamini, Fausto Balbo.

In mostra, possiamo visionare, una serie di affascinanti oggetti interattivi, scatole luminose, sculture sonore, ambienti particolari, robot e diversi dipinti su tela.

Dall’interazione debole a quella forte

Il visitatore parte da un livello debole, in cui si verifica interazione fra l’opera d’arte e l’occhio dello spettatore, ma si arriva mano a mano a un’interazione forte, attraverso il pieno coinvolgimento dello spettatore che diventa attore e co-autore, agendo perfino con l’opera d’arte robotica.

L’arte interattiva come dice la stessa curatrice della mostra, infatti presuppone la trasformabilità dell’opera stessa, che si modifica nel tempo a seguito dell’interazione con lo spettatore.

Per informazioni relative alla rassegna, possiamo consultare il sito ufficiale del Maca al seguente indirizzo internet: http://www.museomaca.it