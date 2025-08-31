Asc, campionato Over 35: parte il girone della provincia di Reggio Calabria

Si è svolta presso la sede regionale A.S.C. di Reggio di Calabria di Via Botteghelle la riunione programmatica delle Società calcistiche amatoriali relativa al Campionato Over 35 calcio A11 A.S.C., alla presenza del Responsabile Regionale Patrizio Gemello e dell’Organo Tecnico della Città Metropolitana Francesco Luvarà. Presenti le società Granchi Amatori, Real Bagnara, Real Reggio, Stadio Point, Sole Luna, Amatori Cittanova, San Pietro, Architetti Reggio e Lamarianna Cinquefrondi, rappresentati ciascuno dai Presidenti e dai Dirigenti addetti ai rapporti con l’Organizzazione del Campionato, che bisogna sottolineare, per la prima volta e per espressa volontà del gruppo dirigenziale A.S.C. Calcio Calabria, viene allestito nella vasta provincia di Reggio di Calabria.

Quindi per la stagione sportiva 2025/2026 un nuovo Campionato si aggiunge alla lista dei Tornei di calcio A11 organizzati dall’A.S.C. Calcio Calabria nella nostra regione, che affiancherà l’ormai storico girone A della zona del lametino e l’altrettanto qualificato girone B della zona del catanzarese, ormai competizioni entrambi consolidati nel panorama calcistico amatoriale regionale, che negli ultimi anni hanno portato lustro, se è vero come è vero che diverse squadre, partecipando di diritto alla fasi nazionali, hanno conquistato e portato in Calabria il titolo di Campioni Nazionali A.S.C. Calcio A11 Over 35 amatori.

Nella riunione partecipata e costruttiva è stato esposto alle Società partecipanti il regolamento del campionato, con le annesse disposizioni burocratiche da seguire, per poter stringere i tempi organizzativi e nel termine breve di qualche giorno, poter ufficialmente indire la conferenza stampa di presentazione del Campionato Girone C zona Reggio Calabria.