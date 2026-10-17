AREMES Lillo Cavallo: un nuovo appuntamento tra youngtimer, sportive anni ’70 e supercar

L’associazione Reggina Mezzi Storici continua a coccolare gli appassionati di motorismo storico con un nuovo evento esclusivo. “Youngtimer, sportive anni ’70 e supercar sulla storica salita Santo Stefano-Gambarie” sarà uno degli appuntamenti del ricchissimo calendario 2026 del sodalizio reggino.

La giornata si aprirà domenica 18 Ottobre alle ore 8:30 con il raduno degli equipaggi presso il piazzale Enzo Ferrari di Reggio Calabria. Dopo le formalità di registrazione, i partecipanti potranno concedersi un momento conviviale con la colazione presso il bar di Corona Petroli.

Alle ore 10:45 è prevista la partenza delle vetture alla volta di Gambarie, lungo la suggestiva strada della gloriosa salita Santo Stefano-Gambarie, teatro in passato di una delle più celebri competizioni automobilistiche in salita del Sud Italia.

La manifestazione organizzata dall’ Associazione Reggina Mezzi Storici non avrà, naturalmente, carattere agonistico: protagonista sarà il turismo lento, nel pieno rispetto dello spirito e dei valori promossi dall’ASI, l’Automotoclub Storico Italiano. Un’occasione per riscoprire il piacere della guida, il fascino delle vetture sportive di ieri e le bellezze paesaggistiche del territorio reggino.

L’arrivo a Gambarie, nel cuore dell’Aspromonte, è previsto per le ore 12:00. Qui le vetture saranno esposte in piazza Mangeruca, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino youngtimer, sportive degli anni Settanta e supercar in un contesto di grande fascino naturalistico.

La giornata proseguirà all’insegna della convivialità con il pranzo presso il ristorante Al Terrazzo, ulteriore momento di incontro e condivisione per gli equipaggi e gli appassionati.