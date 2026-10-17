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Visita speciale per la Domotek in attesa della prima in campionato

L'assessore regionale Eulalia Micheli torna al PalaCalafiore: auguri e maglia numero 1 per il debutto storico in A2 Credem

17 Ottobre 2026 - 09:39 | Comunicato

Assessore Micheli Domotek

C’è chi le annate le vive da spettatore e chi, come Eulalia Micheli, le ha vissute passo dopo passo, fino all’ultimo punto. L’assessore regionale con delega all’Istruzione, Sport e Politiche per i giovani è tornata al PalaCalafiore per portare il suo affetto e i suoi auguri alla Domotek Volley, a poche ore dall’esordio storico nel campionato di Serie A2 Credem.

La trasferta inaugurale è in programma domenica alle ore 16 sul campo dell’Abba Pineto, ma l’attesa per un piccolo momento conviviale accanto ad un duro lavoro si è trasformata in festa ed abbracci. In un clima di grande partecipazione, il capitano Domenico Laganà, la squadra e lo staff tecnico guidato da Antonio Polimeni,il Direttore Generale Marco Tullio Martino hanno celebrato il momento con un gesto simbolico: la consegna all’assessore della maglia amaranto “numero 1”.
Un riconoscimento che suggella il legame tra la città, le istituzioni e una squadra reduce dall’annata dei record, quella che l’anno scorso ha portato la Domotek a scrivere una pagina indelebile nella propria storia tra promozione,Coppa e Supercoppa e tantissimi premii individuali e conferimenti cittadini..
Ma il calendario riserva ai tifosi amaranto un’altra giornata da cerchiare in rosso. L’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre al PalaCalafiore, per il debutto casalingo contro Brescia. Una ricorrenza doppiamente speciale: prima del match, infatti, la Lega Volley premierà il pubblico reggino con il Premio Kirk Kilgour, consacrandolo ufficialmente come Miglior Pubblico d’Italia.
Il messaggio del club è chiaro: «Assessore Micheli, ti aspettiamo per festeggiare insieme e spingere la nostra squadra verso nuovi traguardi!».

Squadra Dommotek con Assessore Micheli

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