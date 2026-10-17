Volley, il Belvedere conquista il 28° Virtus Trophy a Pellaro. Secondo posto per la Virtus 1962

Si è conclusa con la vittoria del Belvedere la 28ª edizione del Virtus Trophy, torneo di pallavolo organizzato dalla Virtus 1962 e disputato il 10 e 11 ottobre 2026 presso il PalaColor di Pellaro, a Reggio Calabria. Due giornate dedicate al volley, con la partecipazione di tre formazioni: la Virtus 1962, il Belvolley Belvedere e il Lamezia Academy.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la formazione di Belvedere, che ha superato la Virtus 1962 per 2-0 e il Lamezia Academy per 2-1. Secondo posto per le padrone di casa della Virtus 1962, vittoriose per 2-0 contro il Lamezia Academy, che ha chiuso al terzo posto.

I risultati e la classifica del Virtus Trophy

Questi i risultati delle tre sfide disputate:

Virtus 1962 – Belvedere 0-2

Virtus 1962 – Lamezia Academy 2-0

Belvedere – Lamezia Academy 2-1

Classifica finale: 1° Belvedere, 2ª Virtus 1962, 3° Lamezia Academy.

Spazio anche al settore giovanile, con l’incontro Under 17 tra Virtus 1962 ed Evergreen Bova, terminato con il successo della formazione reggina per 3-1.

Non solo volley: il convegno sull’alimentazione delle atlete

Il programma della manifestazione ha previsto anche un momento di approfondimento dedicato alla salute e alla preparazione sportiva. Nei saloni dell’Hotel La Lampara, si è svolto un convegno sull’alimentazione delle atlete di pallavolo, un tema importante per la crescita sportiva e il benessere delle giovani giocatrici.

All’iniziativa hanno preso parte diverse figure istituzionali e sportive, tra cui il presidente del Comitato Provinciale FIPAV Panuccio, il coordinatore di Sport e Salute Melacrino, il delegato del sindaco Colella e il presidente della Circoscrizione Cantarella.

Presente anche Cuzzola, rappresentante di BigMat Italia, che ha consegnato le nuove divise alla formazione Under 14 della Virtus 1962, vincitrice di un concorso nazionale organizzato dallo sponsor delle Nazionali di pallavolo in collaborazione con la FIPAV nazionale.

Le premiazioni chiudono la 28ª edizione

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione presso l’Hotel La Lampara, a coronamento delle due giornate di attività.

Il torneo, regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale FIPAV Calabria e diretto da arbitri federali di categoria, ha rappresentato un’occasione di confronto sportivo tra le società partecipanti e di valorizzazione del movimento pallavolistico calabrese.

Per la Virtus 1962, società organizzatrice, un appuntamento che si rinnova da 28 edizioni, con particolare attenzione anche alle giovani atlete e alla promozione della pallavolo sul territorio.