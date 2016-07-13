ASC, nomina nuovi responsabili

Grandi novità dal Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria, si apprende infatti che nella giornata dell’11 luglio 2016 sono state ratificate da tale Ente, due nomine strategicamente importanti per il futuro della Formazione e della Ricerca. E’ notizia di ieri infatti che l’organico a disposizione del presidente Eraclini si è arricchito delle nomine dei responsabili nei settori DANZA SPORTIVA , PILATES e INDOOR CYCLING, rispettivamente Filippo De Salvo e Demetrio Errigo.

Danza sportiva e Pilates a Filippo De Salvo

Danza sportiva e Pilates affidate a Filippo De Salvo, maestro di pilates da quasi 30 anni, coreografo e regista, presidente di un’associazione sportiva ricreativa e culturale specializzata nella danza e nel pilates.

Alla notizia della nomina il maestro De Salvo si è così espresso: mi sento molto felice e nello stesso tempo carico di responsabilità per la fiducia accordatami da ASC, siamo già al lavoro e da Settembre subito al via nuovi corsi di formazione con Sistema di Riconoscimento Europeo SNAQ.

Indoor cycling a Demetrio Errigo

Indoor Cicling affidato a Demetrio Errigo, esperienza trentennale di gestione ASD con palestra, di sicuro l’affidabilità e la certezza del risultato saranno caratterizzanti della sua opera all’interno del comparto Formazione e Ricerca dell’ASC.

Il Presidente Eraclini dichiara: ci siamo dati un obiettivo quello di “professionalizzare” tutte le realtà sportive associate, per questo in linea con la mission dell’ASC nazionale abbiamo aderito al “ Piano Annuale della Formazione” in accordo con il nostro responsabile provinciale della formazione ricerca e sviluppo Renato Raffa. E’ stato un anno pieno di sacrifici e conseguenti gratificazioni ma soprattutto un importante solco che abbiamo intenzione di proseguire a tracciare per tutti gli anni che verranno. Da qui il mio augurio di buon lavoro a Filippo De Salvo e Demetrio Errigo affinchè con la loro professionalità ed esperienza contribuiscano a rendere migliore e piu’ sicuro il mondo dello sport.